Во дворе дома в Котельниках нашли маленького тигра

Маленького бездомного тигра нашли в Москве

Во дворе жилого дома в Подмосковных Котельниках местные жители нашли маленького тигра. На вид ему месяца три, кадрами с места поделились очевидцы.

Приславшие ролик с бездомным хищником считают, что это тигренок, но, возможно, это детеныш пумы. Зверь вел себя не агрессивно, когда его окружили прохожие. По словам оператора видеозаписи, животное даже немного боится людей.

Брошенного хищника передали в зоопарк, где о нем позаботятся. По какой причине он оказался без присмотра и кто хозяин – неизвестно.

Ранее полицейские нашли в автобусе истощенного львенка. Он следовал из Махачкалы в Москву в отсеке автобуса. Позднее его оставили под присмотром ветеринаров в Волгограде.