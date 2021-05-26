В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы

Фото: balticseal.org

Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области.

Как сообщает Фонд друзей балтийской нерпы, животное доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.

"Вчера к нам прибыл ладожский нерпенок, найденный людьми, отдыхавшими на берегу Невы в поселке имени Свердлова. Нерпенок весит 7,4 килограмма и не может нормально охотиться", – уточнили в организации.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обитают балтийские серые тюлени, а также балтийская и ладожская нерпы. Животные внесены в Красную книгу России.

Спасением нерп и тюленей с 2014 года занимается Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Он располагается в Репине.

В апреле детеныша тюленя спасли в городе Сосновый Бор Ленинградской области. У животного обнаружили гнойные ранки от поклевов птиц.