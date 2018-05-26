Захвативший заложников в столице мужчина жил в коммунальном аду



Появились новые подробности трагической истории с захватом заложников на востоке столицы. В распоряжении телеканала Москва 24 оказались эксклюзивные кадры, по которым ясно, в каком кошмаре жил художник Александр Боровой. Соседи, которых мужчина захватил в заложники, устраивали ему настоящий коммунальный ад.

Мужчине оставили всего 11 квадратных метров, а новые собственники, судя по видео, обращались со своим соседом просто чудовищно: обрезали коммуникации, выносили мебель. Боровой несколько раз обращался в полицию, но сделка по продаже, по словам правоохранителей, была проведена законно.

На видео Борового видно, как он просит помощи у МВД, потому что соседи выломали дверь в его комнату, швырнули в него велосипедом и разбили стеклянную люстру. В другом ролике мать семейства угрожает художнику побоями и запретом ходить по коридору, напоминая какая площадь квартиры принадлежит мужчине.

По словам Александра Борового, соседи всеми способами пытались его выжить. Хотели выкупить долю мужчины за 500 тысяч рублей. Целый месяц он пытался в одиночку отстаивать квартиру, в которой прожил 15 лет.

Затем в социальных сетях он написал, что ночью в квартиру придут черные риэлторы и выселят его. Следующее сообщение было уже о захвате заложников.

ЧП произошло на улице Молостовых в доме 15. Боровой захватил в заложники семью из троих человек, проживавшую в соседней комнате. При этом Боровой произвел несколько выстрелов из карабинов "Сайга". В результате ЧП погиб отец семейства Валерий Еремин. Боровой также нанес себе ранения. Женщина и ребенок не пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "захват заложников". Злоумышленника задержали, после чего его госпитализировали в больницу. Сейчас врачи оценивают состояние Борового как тяжелое. Мужчина находится в реанимации.

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