Пожар в ТЦ "Шелковый путь" локализован на площади 400 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Возгорание в ТЦ "Шелковый путь", расположенном на 32-м километре МКАД, локализовано. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

"Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:43. <...> На данный момент пожар локализован", – приводит сообщение ведомства Агентство "Москва".

Пожар произошел накануне вечером на минус первом этаже торгового центра. Как уточнили в МЧС, загорелся склад с игрушками.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Из здания эвакуировали порядка 200 человек. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара на Новинском бульваре в Москве. Там загорелись две квартиры в жилом четырехэтажном доме.

На место оперативно приехала целая колонна скорых и пожарных машин. По данным МЧС, спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе ребенка. Пожар ликвидировали за полчаса.

