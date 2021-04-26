Полиция возбудила административное дело после проверки интервью Дудя

13:53
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Столичные полицейские возбудили дело об администратовном правонарушении по результатам проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков, рассказала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Об этом сообщает ТАСС.
"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", – заявила Мизулина.
Ранее в полиции завершили проверку шоу Дудя на предмет пропаганды наркотиков. В ведомстве отметили, что результаты проверки озвучены не будут, их сообщат исключительно авторам обращения в установленном порядке.
В МВД для проверки материалов журналиста на наличие пропаганды наркотиков обратилось руководство "Лиги безопасного интернета". Где именно активисты увидели пропаганду, они не пояснили, однако подчеркнули, что блогеры с миллионами подписчиков должны быть более ответственными в таких вопросах.
"Лига безопасного интернета" попросила МВД проверить одно из интервью Дудя
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