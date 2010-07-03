Пассажиров вернувшегося в Ригу самолета доставят в Москву другим бортом

Пассажиров самолета компании "Аэрофлот", который был вынужден вернуться в аэропорт Риги, отправят в Москву на лайнере большей вместимости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".
Как пояснили представители компании, самолет рейса SU2101, направлявшийся из Риги в Москву, развернулся и совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно, заверили в пресс-службе.
"Пассажиры будут перевезены рейсом SU2681 на самолете большей вместимости", – рассказали в компании, добавив, что "пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота".
Ранее глава администрации гражданской авиации Латвии Марис Городцов сообщил, что борт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия, а затем экстренно сел в рижском аэропорту из-за разгерметизации. По его словам, самолет встречали спасатели и скорая помощь. При этом в самой авиакомпании заявили, что капитан судна решил повернуть самолет из-за столкновения с птицей.
Борт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт Риги
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