Полицейский автомобиль сбил насмерть пешехода на Кутузовском проспекте

Фото: Агентство "Москва"

Патрульная машина полиции сбила насмерть пешехода на Кутузовском проспекте. Информацию о ДТП подтвердили ТАСС представители московского главка полиции.

Согласно предварительным данным, в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода. Человек переходил проезжую часть в неустановленном месте.

"Водителем были приняты все меры для экстренной остановки автомобиля, однако наезда избежать не удалось", – добавили в правоохранительных органах.

К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, начата проверка. Кроме того, организовано служебное расследование.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Севастопольском проспекте. Инцидент произошел у дома № 17А в сторону области.