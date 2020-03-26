Тело мужчины нашли в кафе в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины обнаружили в кафе в районе Замоскворечье в центре Москвы.

Об этом рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах. Причина смерти выясняется. Инцидент произошел в заведении на улице Большой Серпуховской.

По предварительным данным, 46-летний житель Арзамаса зашел в кафе, чтобы перекусить. Внезапно мужчине стало плохо, он упал и умер, предположительно, от сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что пятеро человек отравились после распития неизвестной жидкости в Одинцове. Трое из них умерли, еще двое находятся в реанимации.