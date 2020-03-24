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Москва 24

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Происшествия

02:33

Заблокированную в квартире пожилую женщину спасли в Москве

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) освободили заблокированную в собственной квартире пожилую женщину, передает Агентство "Москва".

Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел в районе Южное Бутово на улице Изюмская, дом 45, корпус 1. Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы вскрыть дверь.

На место вызова также прибыла бригада скорой помощи и родственники пострадавшей. Женщина находилась в квартире одна, упала и не смогла встать.

При этом она смогла дотянуться до стационарного телефона и позвонила своим родным. После осмотра оказалось, что у женщины сильнейший вывих плеча.

Пострадавшей наложили шину и мобилизировали конечность, затем посадили в транспортировочное кресло и вывезли на улицу для передачи в машину скорой помощи.

Ранее врачи спасли москвичку, которая пролила на себя антисептик и загорелась от газовой плиты. У нее диагностировали ожоги 31 процента поверхности тела.

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