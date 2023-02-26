ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

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Украинская сторона атаковала по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по Петровскому району города 10 ракет. Об этом информирует телеграм-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) по направлению: <...> Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО", – говорится в сообщении.

В представительстве не уточнили, из какого типа РСЗО атаковали Донецк. По информации центра, украинская сторона утром в воскресенье уже три раза атаковала город из крупнокалиберного артиллерийского оружия.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что у ВСУ не хватает специализированной техники для эвакуации раненных в зоне СВО. По его мнению, из-за этого увеличиваются потери среди украинских солдат.

ВСУ вновь ударили по Донецку

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