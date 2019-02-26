Военный самолет разбился на Кубе

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На Кубе разбился самолет кубинских ВВС. Пилот самолета успел катапультироваться, сообщает мексиканский портал Milenio.

Самолет рухнул в безлюдной местности в муниципалитете Гуира-де-Мелена в провинции Артемиса в 40 километрах от Гаваны.

Речь может идти об истребителе МиГ-23 советского производства.