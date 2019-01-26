Частная птицефабрика сгорела в Сергиевом Посаде

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар площадью более трех тысяч квадратных метров произошел на птицефабрике в Сергиевом Посаде. К настоящему времени возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Инцидент произошел на улице Маслиева. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:38 по местному времени. В 20:25 открытый огонь был ликвидирован. Горела кровля. Людей в строении не было, эвакуация не проводилась.

Сообщается, что в здании находились птицы – часть из них погибла. К тушению пожара привлечены 28 человек и девять единиц техники. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства ЧП.