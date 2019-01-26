Иномарка врезалась в стену Николо-Перервинского монастыря

На юго-востоке столицы автомобиль Renault врезался в стену Николо-Перервинского монастыря, сообщает телеканал Москва 24.

Авария произошла в районе Печатники на улице Шоссейная. По информации ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Имеются данные об одном пострадавшем.

Ранее Центр организации дорожного движения призвал горожан пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей из-за непогоды. В столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.