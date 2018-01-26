Почти 140 миллионов рублей похитили у мужчины в обменном пункте в Москве

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Мужчина стал жертвой мошенников, похитивших у него в обменном пункте почти 140 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в Таганском районе на улице Верхняя Радищевская. В обменнике неизвестные выдали мужчине взамен 138,6 миллионов рублей четыре тысячи евро и муляж, имитирующий денежные средства на сумму 1,996 миллиона евро.

Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются личности преступников.