Утечку нефтесодержащей жидкости выявили в НАО

Фото: администрация Ненецкого автономного округа

Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что там разгерметизировалась труба. На место направлены формирования для ликвидации последствий инцидента, выясняются причины разгерметизации и масштабы последствий.

Администрация округа заявляет, что место утечки расположено на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водоемов.

Ранее из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Владимир Путин заявил, что виновники техногенных чрезвычайных происшествий должны нести ответственность, соответствующую размеру вреда. Президент РФ подчеркнул, что ее уровень должен соответствовать уровню ущерба окружающей среде.