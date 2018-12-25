В клинике на севере Москвы произошло задымление

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Около 50 человек эвакуировали из здания городской стоматологической клиники на севере Москвы.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах города, в городской стоматологической клинике №11 на 2-ой Квесисской улице произошло задымление. В настоящий момент ведется проверка.

По предварительным данным, возгорание произошло в вентиляционном коробе на первом этаже клиники. Причиной могло стать короткое замыкание в проводке.