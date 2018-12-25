На корпоративе в Подмосковье у бизнесмена взорвалась петарда в руках

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На корпоративной вечеринке в Подмосковье у мужчины в руках взорвалась петарда. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 14 декабря в деревне Красные Горки городского округа Мытищи. Столичный предприниматель взял в руки петарду, думая, что она дала осечку, после чего она взорвалась. В результате инцидента 37-летний мужчина получил взрывное ранение кисти и закрытый перелом безымянного пальца.

В конце ноября в ТиНАО мужчина лишился двух пальцев правой руки и получил множественные переломы после того, как не успел отбросить зажженную петарду.