В Индонезии из-за цунами погибло более 400 человек

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В Индонезии от разрушительных последствий цунами погибло уже 429 человек. Эти данные приводит национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Накануне сообщалось о 373 жертвах и почти 1500 пострадавших. Также десятки человек числятся пропавшими без вести.

22 декабря на западное побережье Индонезии обрушилось цунами. Волны бушевали в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Цунами могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау, утверждают специалисты.