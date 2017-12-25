СК России исключил версию взрыва при крушении Ту-154 под Сочи

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Следственный комитет России исключил версию взрыва на борту самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи 25 декабря прошлого года, сообщает "Газета.ру".

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрывотехнических и одной фоноскопической экспертиз. Также завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. И все эти данные позволяют полностью исключить версию взрыва.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек. Сейчас продолжается работа с более 100 свидетелями.

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Пассажирами были военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В начале июня Минобороны РФ назвало наиболее вероятную причину крушения самолета Ту-154 над Черным морем. По мнению экспертов к крушению привел человеческий фактор.

Согласно данным расследования, командир воздушного судна произвел ошибочные действия, что привело к катастрофе. Также были выявлены нарушения правил заправки самолета.