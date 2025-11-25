Форма поиска по сайту

25 ноября, 16:45

Происшествия

В Петербурге изъяли и уничтожили 509,6 тонны незаконных продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области изъяли и уничтожили 509,6 тонны незаконной продукции с 2015 года. Об этом сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, чаще всего пытались нелегально провести сыры, сливочное масло, йогурты, творог, колбасы, ветчину, сосиски, соленую рыбу, икру, готовые рыбные изделия, консервы, яблоки, томаты, груши и капусту.

Вместе с тем с начала года на территории Петербурга и Ленобласти зафиксировали 73,5 килограмма незаконной продукции. В это число вошли сыры, йогурты, сливочное масло, творог, паштеты, колбасные изделия, фрикадельки, котлеты, хамон и шпроты.

Россельхознадзор отметил, что они были произведены в Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии.

При этом показатель незаконного ввоза снизился. В прошлом году ведомство выявило 10,8 тонны санкционной продукции.

Ранее полицейские в Хабаровском крае изъяли из незаконного оборота 93 килограмма черной икры. Во время патрулирования правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. При досмотре машины были обнаружены 186 пластиковых контейнеров с черной икрой. В ходе опроса мужчины объяснили, что нашли продукт около лесополосы.

происшествиярегионы

