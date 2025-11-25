Москвичку обвинили в нападении на сотрудника полиции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве против местной жительницы возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщает столичное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 22 ноября. СК установил, что женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась рядом с жилым домом на улице Яхромской, когда на место приехали полицейские. Злоумышленница применила насилие к одному из сотрудников правоохранительных органов.

С женщиной провели все следственные мероприятия. Ей предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). На допросе фигурантка полностью признала свою вину. Специалисты проводят следственные и процессуальные действия по закреплению доказательной базы.

Ранее на севере Москвы возбудили уголовное дело против мужчины, ударившего полицейского. Инцидент случился 18 ноября, когда фигурант, находясь недалеко от жилого дома на улице Смольной, отказался от выполнения законных требований сотрудников правоохранительных органов и ударил одного из них. Свою вину злоумышленник признал.