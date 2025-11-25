Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 13:08

Происшествия

Москвичку обвинили в нападении на сотрудника полиции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве против местной жительницы возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщает столичное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 22 ноября. СК установил, что женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась рядом с жилым домом на улице Яхромской, когда на место приехали полицейские. Злоумышленница применила насилие к одному из сотрудников правоохранительных органов.

С женщиной провели все следственные мероприятия. Ей предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). На допросе фигурантка полностью признала свою вину. Специалисты проводят следственные и процессуальные действия по закреплению доказательной базы.

Ранее на севере Москвы возбудили уголовное дело против мужчины, ударившего полицейского. Инцидент случился 18 ноября, когда фигурант, находясь недалеко от жилого дома на улице Смольной, отказался от выполнения законных требований сотрудников правоохранительных органов и ударил одного из них. Свою вину злоумышленник признал.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика