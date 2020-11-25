Полицейского из Югры подозревают в совершении ДТП в Челябинской области

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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении полицейского-водителя из Нижневартовска, который подозревается в управлении машиной в нетрезвом состоянии. По данным на сайте ведомства, страж порядка выехал на встречную полосу и врезался в авто, пассажирка которого пострадала.

Следователи выяснили, что вечером 22 ноября на дороге в Еткульском районе подозреваемый, находясь в отпуске за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. В результате пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в пресс-службе.

Ранее прокуратура взяла на контроль расследование по факту аварии на северо-западе Москвы. В качестве предварительной версии произошедшего рассматривается выезд машины на красный сигнал светофора.