Российский военнослужащий погиб в Бердянске в результате подрыва автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Военнослужащий российских вооруженных сил погиб в Бердянске в результате детонации самодельного взрывного устройства под автомобилем, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области.

По данным ведомства, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство вечером 23 октября. Автомобиль был припаркован возле дома на улице Мичурина.

Когда мужчина сел в салон машины, произошел взрыв, после которого последовал пожар. От полученных травм военный скончался на месте происшествия.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.

В результате атаки украинской БПЛА один человек получил ранения. Среди волонтеров Центра помощи и гражданского населения пострадавших нет.

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