Двое неизвестных избили и ограбили ребенка в Покровском-Стрешневе

Фото: depositphotos/TakeArt

Двое неизвестных избили и ограбили несовершеннолетнего в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На улице Тушинской, дом 7, двое неизвестных избили ребенка и отняли у него смартфон, после чего скрылись", – заявил он.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников по описанным приметам.

Ранее сообщалось, что супружеская пара сумела поймать мужчину, который выхватил телефон из рук девушки на юго-западе столицы. Инцидент произошел на 2-й Мелитопольской улице.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!