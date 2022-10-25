18:30Происшествия
Двое неизвестных избили и ограбили ребенка в Покровском-Стрешневе
Фото: depositphotos/TakeArt
Двое неизвестных избили и ограбили несовершеннолетнего в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На улице Тушинской, дом 7, двое неизвестных избили ребенка и отняли у него смартфон, после чего скрылись", – заявил он.
В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников по описанным приметам.
Ранее сообщалось, что супружеская пара сумела поймать мужчину, который выхватил телефон из рук девушки на юго-западе столицы. Инцидент произошел на 2-й Мелитопольской улице.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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