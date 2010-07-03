Главред Forbes Russia опроверг проведение обысков в редакции

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Главный редактор издания Forbes Russia Николай Мазурин опроверг сообщения об обысках в редакции, передает "Интерфакс".

"Никаких обысков в редакции Forbes нет, представители силовых органов в редакцию вообще не обращались, работаем как обычно", – заявил он.

В свою очередь, директор по маркетингу и связям с общественностью российского Forbes Дмитрий Озман добавил, что против издания и ряда "ведется массированная PR-кампания". Он добавил, что издание работает в штатном режиме.

Ранее в соцсетях сообщалось об обысках правоохранительными органами в здании Forbes на Звенигородской улице. Говорилось также, что задержаны несколько руководителей издания.