Орел улетел в Иран и потратил все деньги ученых на роуминг

13:12
Фото: телеграм-канал Экспедиционные картинки
Проект сибирских орнитологов по отслеживанию степных орлов под угрозой из-за того, что одна птица улетела в Иран. Ученым оттуда начали приходить сотни дорогих СМС с ее координатами, сообщил Центр реабилитации диких животных Новосибирска.
В проекте участвуют 13 орлов, к каждому прикреплены датчики слежения. В сутки делается 12 замеров. Данные о перемещениях пернатых архивируются и по СМС и отправляются в штаб исследователей, как только птица оказывается в зоне действия сети.
Эксперты рассчитывали, что орлы отдохнут в Казахстане, потом полетят в Иран, Саудовскую Аравию и Египет. Но одна из птиц нарушила планы.
"Орлица Мин, родом из Хакасии, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все ее летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалочке в Иране, она шлет нам сотни дорогущих смсок со своими летними локациями. <...> Вскоре после начала осенней миграции бюджет орлов был полностью исчерпан. Поэтому орнитологи экстренно объявили акцию "Закинь орлу на мобилку!", которая продлится до конца 2019 года", – пишет научный руководитель Центра Елена Шнайдер в соцсети "Вконтакте".
Отмечается, что еще несколько орлов умудрились проскочить на юг, минуя крупные населенные пункты Казахстана и России, и начали выдавать все летние СМС в Иране (по 49 рублей за одно сообщение). В итоге весь годовой бюджет проекта закончился очень быстро.
Теперь ученые вынуждены собирать средства на продолжение проекта интернете. Деньги от акции "Закинь орлу на мобилку!" будут распределены между всеми птицами. Взамен все неравнодушные смогут отслеживать перемещения орлов.
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