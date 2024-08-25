ТАСС: в уголовном деле многодетной матери Логиновой появился 13-й фигурант

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи определили еще одну жительницу Подмосковья, причастную к делу о торговле детьми в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.

Женщине уже предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними в составе организованной группы, а Преображенский суд Москвы назначил ей запрет на осуществление определенных действий – ей нельзя уезжать из Москвы и Подмосковья, общаться с остальными обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести переговоры. Решение злоумышленница не стала обжаловать.

"Причастность Виктории Пономаревой к совершенному преступлению подтверждается ее признательными показаниями, сведениями из органов ЗАГС, а также заключениями молекулярно-генетических судебных экспертиз", – источник в полиции.

Всего по делу о торговле детьми проходят 13 фигурантов, включая трех многодетных матерей, няню детского сада, кулинара, индивидуального предпринимателя, врача-гастроэнтеролога одной из частных клиник и бывшего начальника миграционного пункта из Алтайского края, которая, по версии следствия, продала внучку одной из матерей. В одно производство объединены 10 уголовных дел.

В октябре 2023 года следователи завели уголовное дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. Правоохранители установили, что в период 2018–2019 годов женщина 1975 года рождения дважды обращалась в специализированные органы, передав медицинские свидетельства о рождении детей.

Выяснилось, что в документах были прописаны ложные сведения, так как в действительности по медпоказаниям, подтвержденным изъятой документацией, рождение москвичкой детей в этот период было физиологически невозможно.

Основанием для проверки послужили поступившие из медучреждения документы, добавили в прокуратуре. В крови мальчика 2015 года рождения нашли препарат, который запрещен к применению при его заболевании. На этом фоне против женщины возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Также прокуратура выяснила, что более 10 лет назад женщине сделали операцию, после которой она не могла рожать детей. Впоследствии генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее 5 детьми.

