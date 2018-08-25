В США выявили свыше 500 случаев отравления в "Макдоналдс"

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У жителей 15 американских штатов и города Нью-Йорк, съевших салаты в сети быстрого питания "Макдоналдс", диагностировали кишечную инфекцию, пишет РИА Новости.

Как заявили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США, с тяжелым отравлением к медикам обратились 507 человек, 24-ем из них понадобилась госпитализация.

При этом случаев со смертельным исходом не было, отметили в ведомстве. Все пострадавшие накануне посетили сеть быстрого питания.

Местные власти и медики расследует вспышку инфекции в нескольких штатах, вызванную паразитом cyclospora cayetanensis. По предварительным данным, к его появлению имеют отношения салаты из ресторана "Макдоналдс".

Ранее сообщалось, что "Макдоналдс" прекратил продажу салатов в трех тысячах ресторанах в США из-за подозрений на связь продукции со вспышкой кишечной инфекции.