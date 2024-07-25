Легковушка въехала в торговый павильон в Балашихе

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Водитель за рулем иномарки въехал в торговый павильон в Балашихе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 июля примерно в 21:20 на Балашихинском шоссе. В МВД подчеркнули, что водитель 1971 года рождения, находясь за рулем Nissan, въехал в торговый павильон. В результате происшествия никто не пострадал.

На мужчину составили протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Недавно грузовик MAN столкнулся с двумя автомобилями Lada Granta в Саратове. В результате два человека скончались, в том числе 16-летний сын главы региона Романа Бусаргина. В СМИ появилась информация о том, что погибшие сын губернатора и его 19-летний друг находились на пассажирских сиденьях легкового автомобиля. Также пострадал 20-летний водитель. Мужчине, находившемуся за рулем грузовика, помощь не потребовалась.

