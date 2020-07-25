В полиции опровергли межэтнический характер драки на юге Москвы

14:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы, сообщает ТАСС.
По данным МВД, в районе дома 16 по улице Маршала Захарова произошел конфликт между нетрезвыми гражданами. В результате пострадал один человек, в госпитализации он не нуждается.
Ранее СМИ сообщали о столкновениях на улице Маршала Захарова между выходцами из Армении и Азербайджана. В полиции подчеркнули, что конфликт не носит межнациональный характер.
В полиции заявили, что будут жестко пресекать любые провокации на национальной почве. В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с миграционным законодательством России, иностранным гражданам могут запретить въезд в РФ сроком на 5 лет.
Московская полиция готова возбуждать дела не только в отношении того, кто уже совершил противоправные действия, но и в отношении тех, кто готовит какие-то акции или призывает к ним.
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