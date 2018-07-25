Стала известна модель сирийского сбитого Израилем самолета

Фото: wikimedia.org/Rob Schleiffert / по лицензии CC BY-SA 2.0

Сирийский самолет, сбитый израильским ПВО, был истребителем Су-22, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

Летчик, управлявший самолетом, погиб. Источник отметил, что сирийские летчики стараются не попадать в плен.

Израильская армия во вторник, 24 июля, сбила самолет, который зашел в воздушное пространство Израиля из Сирии. По самолету выпустили две зенитные ракеты из комплекса ПВО Patriot.

В Израиле назвали произошедшее "грубым нарушением соглашений о разъединении" между Израилем и Сирией от 1974 года.