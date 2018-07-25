Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток

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Участники музыкального лейбла Black Star Тимати и Егор Крид могут попасть за решетку из-за концерта, который музыканты устроили ночью посреди улицы в центре Москвы. Об этом передает телеканал Москва 24.

Из-за выступления артистов на дороге образовался транспортный коллапс. Общественные деятели добились того, чтобы на рэперов завели административное дело.



"Я стал случайным свидетелем начала этой акции и сначала решил, что это какое-то это мероприятие в рамках чемпионата мира по футболу", – рассказал член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский.

Он также отметил, что мертвая пробка затянулась почти на 2,5 часа.

"Есть как черные методы, так и белые методы саморекламы. Если стоит задача максимально быстро совершить поднять свою популярность, звезды идут на разные такие методы", – отметила директор PR-агентства Анастасия Комарова.

По ее словам, инцидент вряд ли негативно отразится на репутации и имидже музыкантов, а скорее наоборот они смогут привлечь к себе внимание более молодой аудитории.

В настоящее время Тимати и Егору Криду грозит штраф или 15 суток ареста.