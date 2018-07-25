Нетрезвый пассажир устроил драку в аэропорту Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские задержали нетрезвого мужчину в аэропорту Домодедово за ругань и нападение на сотрудника авиакомпании S7, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО. Инцидент произошел вечером 24 июля.

"Мы направили материалы в правоохранительные органы для проведения проверки в связи с нападением на сотрудника безопасности", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Правоохранителям стало известно, что пассажир рейса в Якутск оказал сопротивление охранникам авиакомпании при снятии его с борта самолета. Оказалось, что нарушитель – житель Краснодара 1976 года рождения. Мужчина получил штраф за мелкое хулиганство.

По факту нападения на представителя авиакомпании полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что "черные списки" дебоширов авиакомпаний пока не планируют объединять в общую базу. По словам заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока, в ближайшее время на всех самолетах установят видеонаблюдение в салонах – это поможет эффективно доказывать нарушения.

В сентябре прошлого года министерство юстиции РФ предложило ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте – штраф 30–50 тысяч рублей или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. К категории правонарушений относится агрессивное поведение пассажира, при котором он толкает кого-то на борту, оскорбляет, грубит, рвет одежду, может ударить.

В декабре 2017 года Владимир Путин одобрил пакет законов, позволяющий авиаперевозчикам составлять черные списки авиадебоширов и отказывать им в покупке билетов.