СК возбудил дело после попытки медсестры привязать ребенка к кровати в больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении ребенка в одной из детских больниц Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе мониторинга СМИ было выявлено видео, на котором медсестра одной из столичных детских больниц применяет силу к ребенку, после чего пытается привязать его к кровати.

"По поручению и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова с целью всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".

На данный момент проводятся следственные действия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В конце мая сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в больнице в центре Москвы. Младенец, находящийся на лечении в медицинском учреждении, в результате падения с кровати получил телесные повреждения в области головы, от которых впоследствии скончался. Дело возбудили по статье "Халатность".

