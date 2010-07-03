СК возбудил дело после попытки медсестры привязать ребенка к кровати в больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении ребенка в одной из детских больниц Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по городу Юлия Иванова.
По ее словам, в ходе мониторинга СМИ было выявлено видео, на котором медсестра одной из столичных детских больниц применяет силу к ребенку, после чего пытается привязать его к кровати.
"По поручению и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова с целью всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".
На данный момент проводятся следственные действия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
В конце мая сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в больнице в центре Москвы. Младенец, находящийся на лечении в медицинском учреждении, в результате падения с кровати получил телесные повреждения в области головы, от которых впоследствии скончался. Дело возбудили по статье "Халатность".
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