После взрывов на военном складе в Казахстане 15 человек попали в реанимацию

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Пятнадцать человек, госпитализированных после взрывов на военном складе на юге Казахстана, находятся в реанимации, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Елжана Биртанова.

По последним данным, в результате ЧП на складе 2 человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации.

Сообщается, что работы по ликвидации пожара на военном складе временно приостановлены из-за продолжающихся взрывов. В настоящее время в городе работают 23 пожарных расчета. Они локализовали пожары в 19 жилых домах и 9 хозяйственных постройках, а также 14 природных возгораний.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание.

Вспыхнувший огонь спровоцировал разрывы части боеприпасов. Город был эвакуирован. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области Казахстана после взрыва в воинской части объявлен режим ЧС.