Машина врезалась в остановку в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Нижнем Новгороде легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Один человек погиб, еще пять получили травмы, говорится на сайте ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 08:20 в субботу, 25 мая, на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы. За рулем иномарки находился молодой человек 1995 года рождения.

Погибла женщина 1952 года рождения. По предварительным данным, детей среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых и двух грузовых автомобилей на Ленинградском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в 5:20 на 47 километре трассы в районе деревни Дурыкино в городском округе Солнечногорск.

