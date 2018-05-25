Метровая игуана забежала на территорию детского сада в Северном Бутове

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Игуана длиной около метра забежала на территорию детского сада в Северном Бутове. Об этом рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что по предварительной информации, состояние животного удовлетворительное. Предположительно, игуана сбежала у кого-то из дома. По словам сотрудников департамента, она довольно спокойная, не агрессивная, передает Агентство "Москва".

Ящерицу обнаружили на дереве во дворе детского сада. Дети не пострадали.

Отмечается, что игуану отправят в Центр передержки "Простар+", где ее осмотрят специалисты.

Летом 2017 года в одном из парков столицы также обнаружили полутораметровую ящерицу. Игуана, не обращая внимания на людей, гуляла по велосипедной дорожке.

Ловить рептилию отправились четверо спасателей. Позже животное поместили в центр передержки животных.