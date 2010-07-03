На Шри-Ланке уточнили число погибших в результате терактов

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Стало известно, сколько людей на самом деле погибли в результате взрывов на Шри-Ланке. Как передает Sky News со ссылкой на свои источники, жертвами серии терактов на острове 21 апреля стали не 359 человек, как считалось ранее, а 253 человека.

Сотрудник одного из медучреждений Шри-Ланки также сообщил агентству Reuters, что, по предварительным оценкам врачей, погибших может быть 250 или 260. "Фрагментов тел так много, что трудно назвать точное число", – пояснил собеседник агентства.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия терактов. Взрывы прогремели в храмах и отелях, а также в зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо. Погибли и пострадали сотни человек.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". В ходе расследования терактов задержали более 60 подозреваемых.

22 апреля произошел еще один взрыв. Устройство сработало в Коломбо недалеко от церкви, когда саперы пытались обезвредить бомбу в грузовике. Сообщение об еще одном взрыве – в районе города Пугода на западе острова – поступило утром в четверг, 25 апреля.

МИД Шри-Ланки опубликовал список иностранцев, погибших в результате атак террористов. Большинство из них оказались британцами. Зарубежные туристы начали массово покидать остров. При этом в Управлении по развитию туризма страны заявили, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности гостей острова.