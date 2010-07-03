Человек застрял на рельсах на Ярославском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Ярославском вокзале на путях под электропоездом застрял человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте инцидента работают сотрудники скорой помощи и спасатели.

"По информации транспортной полиции, мужчина в нетрезвом состоянии провалился между платформой и поездом на Ярославском вокзале в Москве. Сотрудники полиции оперативно помогли ему выбраться. Ситуация не повлияла на график движения пригородных поездов", – сообщили агентству в в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее сообщалось о приостановке движения пригородных поездов на Казанском направлении. Однако в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) эту информацию опровергли. Во время поездки одному из пассажиров экспресса №7309 "Раменское – Москва" стало плохо. Для оказания медицинской помощи экспресс остановили на боковых путях станции "Люберцы".