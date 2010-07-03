МЖД опровергли сведения о приостановке движения на Казанском направлении

Информация о приостановке движения пригородных поездов на Казанском направлении недействительна. Такое заявление сделала пресс-служба Московской железной дороги (МЖД), передает Агентство "Москва".
"В действительности во время поездки одному из пассажиров экспресса №7309 "Раменское – Москва" стало плохо. Для оказания медицинской помощи экспресс остановили на боковых путях станции "Люберцы", куда были вызваны медицинские службы. Пассажиры остановившегося экспресса пересели в попутную электричку №7311 "Раменское – Москва" и в 8:53 отправились в столицу", – пояснили представители МЖД.
Ранее сообщалось о приостановке движения поездов на Казанском направлении МЖД из-за инцидента с пассажиром скоростного поезда "Спутник" (он следовал из Раменского в Москву). По информации СМИ, мужчине стало плохо с сердцем, а другие пассажиры по громкой связи доложили об этом машинисту.
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