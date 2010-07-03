Движение электричек Казанского направления МЖД приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение электричек на Казанском направлении МЖД приостановлено из-за инцидента с пассажиром, сообщает ТАСС.
Пассажиру скоростного поезда "Спутник", следовавшего из подмосковного Раменского в Москву, стало плохо с сердцем. Пассажиры электрички по громкой связи сообщили машинисту, что мужчина потерял сознание.
Ему сразу же вызвали бригаду скорой. Электричка стоит на станции Люберцы, ожидая прибытия врачей.
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