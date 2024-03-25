Беспилотник принудительно посадили в Самарской области

Фото: Министерство обороны РФ

В Новокуйбышевске Самарской области принудительно посадили и обезвредили беспилотный летательный аппарат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

"Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", – говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что дрон был обнаружен во время осмотра территории в лесу неподалеку от НПЗ после атаки, произошедшей 23 марта.

В тот день на Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Власти региона сообщали, что огонь вспыхнул после атаки БПЛА.