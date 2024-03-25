Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 11:06

Происшествия

Беспилотник принудительно посадили в Самарской области

Фото: Министерство обороны РФ

В Новокуйбышевске Самарской области принудительно посадили и обезвредили беспилотный летательный аппарат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

"Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", – говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что дрон был обнаружен во время осмотра территории в лесу неподалеку от НПЗ после атаки, произошедшей 23 марта.

В тот день на Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошел пожар, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Власти региона сообщали, что огонь вспыхнул после атаки БПЛА.

ВСУ обстреляли Белгород утром 22 марта

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика