Норвежский спортсмен упал на лыжах с трамплина и попал в больницу

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Норвежский спортсмен Даниэль-Андре Танде упал на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с одного из самых больших трамплинов в Планице (Словения), передает РИА Новости.

Уточняется, что олимпийский чемпион, выступая в командных соревнованиях, несколько раз ударился о землю и потерял сознание. Спортсмена доставили на вертолете в одну из больниц Любляны для дальнейшего обследования и лечения.

Специалисты назвали состояние Танде стабильным.

Ранее лыжник Денис Спицов получил перелом руки на тренировке на чемпионате мира в Оберстдорфе. На восстановление спортсмену потребуется около шести недель.

