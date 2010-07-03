Пилоты British Airways посадили самолет не в той стране

Фото: ТАСС/Steve Parsons/PA Wire

Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News. Самолет летел из Лондона в Дюссельдорф.

Пилотам выдали неправильный план полета. Такая ситуация неизбежно вызвала вопросы у пассажиров этого рейса.

"British Airways, объясните, пожалуйста, как мой утренний рейс из Лондона в Дюссельдорф оказался в Эдинбурге?", – написал в Twitter один из них.

В British Airways извинились за инцидент. Представители авиакомпании пообещали разобраться, как это могло вообще произойти. В итоге в Шотландии самолет дозаправили и отправили в Дюссельдорф. Он там благополучно приземлился.