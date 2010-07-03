Казанский вокзал работает штатно после обнаружения подозрительного предмета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесхозный предмет, который был обнаружен на Казанском вокзале, угрозы не представляет. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Вокзал в настоящее время работает в штатном режиме, а проверка никак не отразилась на графике движения пригородных и скорых поездов.

Инцидент произошел утром в понедельник, 25 марта. На девятой платформе рядом с урной найден предмет, похожий на боевую гранату. Место обнаружения оградили сотрудники специальных служб безопасности, проверка продолжается.