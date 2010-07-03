На военной базе США в Японии прогремел взрыв

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Неизвестный проник на американскую базу "Кэмп-Фостер" на острове Окинава на юге Японии и устроил взрыв. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Как уточнили представители местной полиции и американского командования, вечером 24 марта неизвестный разрезал сетку ограды и пробрался на территорию военной базы. Он взорвал баллон с газом у двери офиса окинавского представительства минобороны Японии. Отмечается, что такие баллоны используют для переносных газовых плиток и поэтому они широко распространены.

По данным полиции, пострадавших при взрыве нет. Размер материальный ущерба уточняется. Сейчас японские правоохранители разыскивают виновника инцидента.