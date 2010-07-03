Безработный получил ножевое ранение в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина получил ножевое ранение в центре Москвы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в МВД, на службу "02" поступила информация о ножевом ранении по адресу: улица Валовая, дом 30.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный нанес другому мужчине удар ножом в область живота. Пострадавший с колото-резаным ранением был госпитализирован в медучреждение.

Позднее правоохранители задержали 35-летнего подозреваемого в совершении преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что в Подольске сотрудники полиции обнаружили тело охранника с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве разыскивают троих злоумышленников.