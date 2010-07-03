Неизвестные зарезали охранника в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подольске обнаружили тело охранника с ножевыми ранениями. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального главка МВД.

Как уточнили сотрудники полиции, тело нашли в помещении организации, которая располагается в Нефтебазовском проезде. Неизвестные нанесли охраннику несколько ножевых ранений. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", − добавил собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что по подозрению в убийстве разыскивают троих злоумышленников.