Хозяин квартиры назвал причину смерти писательницы Шелдон

Фото: vk.com/Adelina Sheldon

20-летняя писательница Аделина Шелдон была обнаружена мертвой в жилом доме на юго-западе Москвы. По словам владельца съемной квартиры, девушка чрезмерно увлекалась жесткими диетами с голоданием. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Шелдон снимала квартиру в районе Зюзино в течение последних двух лет, вела себя тихо и даже замкнуто, но очень интеллигентно, рассказал мужчина. В последнее время квартирантка испытывала финансовые трудности и часто задерживала арендную плату, однако хозяева квартиры не выгоняли девушку, принимая в расчет трудности пандемии.

"Она не рассказывала, чем занимается. Знал, что она вечно сидела в интернете, практически не выходя из квартиры. А если и выходила, то подышать свежим воздухом, пройтись вокруг дома, в ближайший парк или магазин. Первый год аренды все было нормально. Были задержки с оплатой, но она всегда все гасила. Мы все понимали – девушка молодая. Было приятно общаться с хорошим человеком", – заявил хозяин квартиры.

Мужчина рассказал, что связь с Шелдон поддерживала его жена, как правило, через мессенджер. В последний раз девушка ответила ей 4 февраля.

"Сколько она пролежала в квартире, я не знаю. Мы не каждый день выходили на связь. Она не каждый день отвечала. Как сказали эксперты, не меньше недели. Жена с ней пыталась связаться 8–9 февраля, Аделина уже не отвечала", – сообщил он.

20 февраля хозяева квартиры почувствовали неладное и приехали на место. Открыть дверь ключом не удалось, так как она была заперта изнутри. На следующий день им удалось вскрыть квартиру с помощью мастера, там они обнаружили тело Шелдон.

"Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс", – заявил мужчина.

Об увлечении квартирантки жесткими голодовками, как и о том, что она писала книги, мужчина узнал из ее записей и дневников, которые хранились в чемодане.

Аделина Шелдон начала писать в 12 лет, она является автором первой книги "Венценосные" из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков. В 15 лет поступила в Эдинбургский университет на факультет "Бизнес и экономика". Увлекалась конным спортом, танцами, игрой на фортепиано.