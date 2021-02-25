Хозяин квартиры назвал причину смерти писательницы Шелдон

12:30
Фото: vk.com/Adelina Sheldon
20-летняя писательница Аделина Шелдон была обнаружена мертвой в жилом доме на юго-западе Москвы. По словам владельца съемной квартиры, девушка чрезмерно увлекалась жесткими диетами с голоданием. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Шелдон снимала квартиру в районе Зюзино в течение последних двух лет, вела себя тихо и даже замкнуто, но очень интеллигентно, рассказал мужчина. В последнее время квартирантка испытывала финансовые трудности и часто задерживала арендную плату, однако хозяева квартиры не выгоняли девушку, принимая в расчет трудности пандемии.
"Она не рассказывала, чем занимается. Знал, что она вечно сидела в интернете, практически не выходя из квартиры. А если и выходила, то подышать свежим воздухом, пройтись вокруг дома, в ближайший парк или магазин. Первый год аренды все было нормально. Были задержки с оплатой, но она всегда все гасила. Мы все понимали – девушка молодая. Было приятно общаться с хорошим человеком", – заявил хозяин квартиры.
Мужчина рассказал, что связь с Шелдон поддерживала его жена, как правило, через мессенджер. В последний раз девушка ответила ей 4 февраля.
"Сколько она пролежала в квартире, я не знаю. Мы не каждый день выходили на связь. Она не каждый день отвечала. Как сказали эксперты, не меньше недели. Жена с ней пыталась связаться 8–9 февраля, Аделина уже не отвечала", – сообщил он.
20 февраля хозяева квартиры почувствовали неладное и приехали на место. Открыть дверь ключом не удалось, так как она была заперта изнутри. На следующий день им удалось вскрыть квартиру с помощью мастера, там они обнаружили тело Шелдон.
"Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс", – заявил мужчина.
Об увлечении квартирантки жесткими голодовками, как и о том, что она писала книги, мужчина узнал из ее записей и дневников, которые хранились в чемодане.
Аделина Шелдон начала писать в 12 лет, она является автором первой книги "Венценосные" из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков. В 15 лет поступила в Эдинбургский университет на факультет "Бизнес и экономика". Увлекалась конным спортом, танцами, игрой на фортепиано.
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