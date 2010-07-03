Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

17:51
17:51
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Фото: ТАСС/Carolyn Kaster/АР
В возрасте 88 лет скончалась американская писательница Тони Моррисон, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Причина смерти не уточняется.
Тони Моррисон (настоящее имя – Хлоя Арделия Уоффорд ) родилась в городе Лорейн, штат Огайо, в 1931 году. В 1949 году поступила в Говардский университет на специальность "английский язык и литература". Там писательница приобрела псевдоним Тони – производное от ее второго имени Энтони. В 1955 году она получила степень магистра в Корнеллском университете на основании магистерской диссертации о теме самоубийства в романах Уильяма Фолкнера и Вирджинии Вулф.
С 1965 года Моррисон работала редактором в головном офисе издательства Random House в Нью-Йорке. Также в эти годы она преподавала в Йельском университете и Колледже Барда. Работая редактором, Моррисон способствовала популяризации афро-американской литературы, в частности, таких авторов, как Генри Думас, Тони Кэйд Бамбара, Анджела Дэвис и Гэйл Джонс.
В 1984 году писательница получила должность профессора кафедры Альберта Швейцера в университете штата Нью-Йорк в Олбани. С 1989 года работала на кафедре Роберта Ф. Гоена в Принстонском университете, в 2006 году вышла на пенсию.
Тони Моррисон является автором таких романов, как "Рай", "Возлюбленная" и "Песнь Соломона". В 1988 году она стала лауреатом Пулитцеровской премии, в 1993-м получила Нобелевскую премию по литературе.
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